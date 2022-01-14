Шевченко отреагировал на слухи о скором увольнении из "Дженоа"
Фото инстаграм Андрея Шевченко
Наставник "Дженоа" Андрей Шевченко высказался по поводу того, что его могут отправить в отставку с занимаемого поста.
"Я ежедневно занимаюсь своей работой. Я ещё молод и набираюсь опыта. Жизнь состоит из взлётов и падений, из побед и поражений. Я иду вперёд, и мы сосредоточены на проекте. Что касается моего будущего, то клуб должен объявить о своём решении", - приводит слова Шевченко Football Italia.
Украинец возглавляет "Дженоа" уже более двух месяцев. За этот период команда ни разу не победила в Серии А - 3 ничьи и 6 поражений. Кроме того, "грифоны" накануне вылетели из Кубка Италии.
По данным СМИ, возможное увольнение Шевченко обойдётся клубу из Генуи в 20 миллионов евро.
Не пропустите: "Дженоа" рассматривает двух кандидатов на замену Шевченко. | http://soccernews.ru
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