Шевченко перешёл в "Шахтёр"
Вратарь львовских "Карпат" Алексей Шевченко перешёл в "Шахтёр", сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера и условия личного контракта пока не разглашаются.
26-летний Шевченко выступал за "Карпаты" с февраля 2018 года, сыграл 10 матчей и пропустил 6 голов.
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