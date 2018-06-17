Вратарь львовских "Карпат" Алексей Шевченко перешёл в "Шахтёр", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера и условия личного контракта пока не разглашаются.

26-летний Шевченко выступал за "Карпаты" с февраля 2018 года, сыграл 10 матчей и пропустил 6 голов.

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