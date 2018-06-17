Шевченко перешёл в "Шахтёр"

Теги шахтер донецккарпаты львова. шевченко

Шевченко перешёл в "Шахтёр"

Вратарь львовских "Карпат" Алексей Шевченко перешёл в "Шахтёр", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера и условия личного контракта пока не разглашаются.

26-летний Шевченко выступал за "Карпаты" с февраля 2018 года, сыграл 10 матчей и пропустил 6 голов.

Не пропустите: Фернандо Педро стал игроком "Шахтёра". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Неймар и компания вступают в бой: Бразилия встретится со Швейцарией

Неймар и компания вступают в бой: Бразилия встретится со Швейцарией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 32 75
2 Динамо Киев 32 73
3 Ворскла 32 49
4 Заря Луганск 32 43
5 Мариуполь 32 39
6 Верес Ровно 32 35
Полная таблица

топ-5 тегов