Шевченко: "Пирло - уникальный игрок с невероятным видением игры"

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Шевченко: "Пирло - уникальный игрок с невероятным видением игры"Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал характеристику известному в прошлом итальянскому футболисту Андреа Пирло, с которым он вместе играл в "Милане".

"Андреа - уникальный игрок с невероятным видением игры, который мог отдавать передачи на 60 метров. На человеческом уровне для меня он - брат, честный, добрый и уникальный человек", - цитирует 41-летнего наставника TuttoMercatoWeb.

Сегодня Шевченко примет участие в прощальном матче Пирло.

Напомним, сборная Аргентины объявила свою итоговую заявку на Чемпионат Мира. | soccernews.ru

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