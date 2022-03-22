Шевченко поделился мнением о ситуации "Челси"
Фото: инстаграм Шевченко\Автор неизвестен
Экс-футболист лондонского "Челси" и сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о ситуации "синих" на фоне санкций, наложенных правительством Великобритании на владельца клуба Романа Абрамовича.
"История, которую построил "Челси", не забудется. Болельщики всегда будут поддерживать "Челси", потому что они любят этот клуб. Понимаю, что сейчас для команды трудный момент.
Что думаю по поводу поведения Тухеля в этой ситуации? У меня есть своё мнение, но я сейчас не анализирую мир спорта. Я знаю, что в нём происходит. Но в данный момент спорт для меня вторичен. Сейчас моё внимание сосредоточено на другом.
Я понимаю, что происходит с "Челси". Ради благополучия клуба и болельщиков ситуация на Украине должна разрешиться. Надеюсь, что это произойдёт, но, как сказал ранее, моё внимание сконцентрировано на более глобальных вещах", - сказал украинец.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18