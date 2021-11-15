Шевченко поделился ожиданиями от игры сборной Украины с Боснией и Герцеговиной

Фото инстаграм Андрея Шевченко

Наставник "Дженоа" Андрей Шевченко высказался в преддверии матча 10-го тура квалификации ЧМ-2022 между сборными Боснии и Герцеговины и Украины.

"Команда готова. Я не смотрел игру с Болгарией, но посмотрел все отзывы. Футболисты готовы психологически и физически. Желаю главному тренеру и всему штабу удачи, буду всегда их поддерживать и всегда буду с ними. Сборная Украины - это команда моей жизни", - сказал Шевченко.

Игра пройдёт в боснийском городе Зеница во вторник, 16 ноября, в 22:45 по московскому времени.

Босния и Герцеговина уже потеряла шансы на попадание на ЧМ-2022, а Украину устроит только победа при условии, что в параллельном поединке Франция не проиграет Финляндии.

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