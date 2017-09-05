Шевченко поделился ожиданиями от матча со сборной Исландии

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался в преддверии матча восьмого тура квалификации ЧМ-2018 против национальной команды Исландии.

"Все игроки готовы к матчу, у Дениса Гармаша была простуда, теперь он в норме и вместе со всеми будет тренироваться в общей группе. Я ещё раз хочу подчеркнуть, что мы имеем очень непростую группу. Здесь вообще нет лёгких матчей, и все предыдущие поединки это лишь доказывают. Посмотрите, Хорватия с большими сложностями победила в воскресенье команду Косово у себя дома. Ни один из трёх следующих матчей не будет для нас прогулкой" - цитирует Шевченко официальный сайт ФФУ.

Напомним, что матч Исландия – Украина состоится 5 сентября в 21:45 по московскому времени.

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