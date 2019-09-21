Шевченко поделился ожиданиями от миланского дерби

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Шевченко поделился ожиданиями от миланского дерби

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о своих ожиданиях от матча четвёртого тура Серии А между "Миланом" и "Интером".

"Интер" является фаворитом, но все мы знаем, что дерби - это самостоятельная единица. Может произойти что угодно", - цитирует украинца La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что матч "Милан" - "Интер" состоится сегодня в 21:45 по московскому времени.

42-летний Шевченко выступал за "россонери" с 1999 по 2006 год, а также в сезоне 2008/09.

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