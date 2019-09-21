Шевченко поделился ожиданиями от миланского дерби
Наставник сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о своих ожиданиях от матча четвёртого тура Серии А между "Миланом" и "Интером".
"Интер" является фаворитом, но все мы знаем, что дерби - это самостоятельная единица. Может произойти что угодно", - цитирует украинца La Gazzetta dello Sport.
Напомним, что матч "Милан" - "Интер" состоится сегодня в 21:45 по московскому времени.
42-летний Шевченко выступал за "россонери" с 1999 по 2006 год, а также в сезоне 2008/09.
Не пропустите: Что посмотреть на выходных? "Ребятишки" Лэмпарда против "Ливерпуля", миланское дерби и еще 3 интереснейших поединка. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
У "Барселоны" могут возникнуть проблемы с финансовым фейр-плей
-
Лидеры "Реала" недовольны Зиданом
-
Что посмотреть на выходных? "Ребятишки" Лэмпарда против "Ливерпуля", миланское дерби и еще 3 интереснейших поединка
-
Орлов: "Отказ РФС регистрировать Кокорина - это удар по Черчесову"
-
Экс-хавбек "Манчестер Юнайтед" Андерсон решил завершить карьеру
Лента новостей
-
Шевченко поделился ожиданиями от миланского дерби
-
"Реал" нацелился на французского таланта
-
В "Зените" рассказали, когда Кокорин сможет выйти на поле
-
Хаби Алонсо может возглавить "Реал"
-
ЦСКА оригинально анонсировал матч с "Краснодаром"
-
Новичок "Зенита" Осорио: "Над шутками Дзюбы невозможно не смеяться, хотя я ничего не понимаю"
-
У "Барселоны" могут возникнуть проблемы с финансовым фейр-плей
-
Кальдерон - о трансфере Роналду в "Реал": "Перес приписывает себе заслуги других"
-
"Реал Сосьедад" наградил Эдегора запечённой рыбой
-
Хавбек "Спартака" Мирзов близок к возвращению в строй
-
Лидеры "Реала" недовольны Зиданом
-
"Ювентус" решил продлить контракт с Игуаином
-
Венгер может вернуться в "Монако"
-
УЕФА жёстко наказала Ребича за оскорбление арбитра
-
2
Что посмотреть на выходных? "Ребятишки" Лэмпарда против "Ливерпуля", миланское дерби и еще 3 интереснейших поединка
-
Мостовой подвёл итоги работы Кононова в "Спартаке"
-
Гаттузо может возглавить "Лацио"
-
Орлов: "Отказ РФС регистрировать Кокорина - это удар по Черчесову"
-
Шевченко огласил состав сборной Украины на матчи с Литвой и Португалией
-
Экс-хавбек "Манчестер Юнайтед" Андерсон решил завершить карьеру
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Болонья
|2
|4
|2
|Интер Милан
|1
|3
|3
|Лацио
|1
|3
|4
|Наполи
|1
|3
|5
|Аталанта
|1
|3
|6
|Торино
|1
|3
|7
|Ювентус
|1
|3
|8
|Удинезе
|1
|3
|9
|Брешия
|2
|3
|10
|Милан
|2
|3
|11
|Дженоа
|1
|1
|12
|Рома
|1
|1
|13
|Хеллас Верона
|1
|1
|14
|Фиорентина
|1
|0
|15
|Сассуоло
|1
|0
|16
|Кальяри
|1
|0
|17
|Парма
|1
|0
|18
|Сампдория
|1
|0
|19
|Лечче
|1
|0
|20
|СПАЛ
|2
|0