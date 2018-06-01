Шевченко подвел итоги товарищеской игры с Марокко

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Шевченко подвел итоги товарищеской игры с МароккоГлавный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подвел итоги товарищеской игры с Марокко (0:0).

По словам наставника, его команда проявила характер и действовала компактно.

"В тех эпизодах, когда было сложно, мы увидели сплоченность и понимание игровой ситуации.

Моменты были и у нас, и у соперников. Возможно, у марокканцев немного больше, поскольку они физически выглядели лучше. В целом же сегодня мы получили приличный результат. Главный положительный момент в том, что в сложных ситуациях мы выглядели как команда. Не все получалось, но главные качества, бойцовские, мы проявили. Компактность, вера друг в друга и игра на ноль – вот главный итог", – сказал Шевченко. 

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