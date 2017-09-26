Шевченко похвалил Альваро Морату

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Шевченко похвалил Альваро Морату

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о выступлениях нападающего Альваро Мораты в составе "Челси".

"Я очень впечатлён тем, как Мората адаптировался в "Челси". Он весьма здорово смотрится. Премьер-лига - самый сложный чемпионат в мире, особенно для нападающих. В Англии футбол очень быстрый, физическая составляющая крайне важна. Альваро прекрасно приспособился" - цитирует Шевченко Goal.com.

Стоит отметить, что 24-летний Мората перешёл в "Челси" прошлым летом, сыграл за "синих" 7 матчей, забил 6 голов и сделал 2 результативных передачи. 

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