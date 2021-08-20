Шевченко поиграл в гольф с Джейми Реднаппом

Фото инстаграм Андрея Шевченко

Бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о совместном времяпровождении с Джейми Реднаппом.

"Прекрасно проведённое время с моим хорошим другом Джейми Реднаппом", - написал Шевченко в инстаграме, прикрепив фото с англичанином.

Судя по снимку, спортсмены вместе играли в гольф.

Напомним, что Шевченко покинул сборную Украины этим летом в связи с истечением срока контракта.

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