Шевченко попрощался с Диего Марадоной
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отреагировал на смерть легендарного Диего Марадоны, который умер накануне в возрасте 60 лет.
Культовый футболист скончался от остановки сердца. В Аргентине в связи с этим объявлен трёхдневный траур.
"Ты всегда дарил мне эмоции и улыбку. Ничто не отменяет того, что вы сделали для всех, кто любит футбол. Покойся с миром вечная легенда", - написал Шевченко в твиттере, прикрепив два совместных фото с Марадоной.
You have always given me emotions and smiles. Nothing will undo what you have done for all those who love football. Rest In Peace eternal legend.❤️ #Maradonahttps://t.co/wp3FoUVYZf pic.twitter.com/qvQv12qEcH— Andriy Shevchenko (@jksheva7) November 25, 2020
Марадона выигрывал трофеи с "Бока Хуниорс", "Барселоной" и "Наполи". В 1986 году он становился чемпионом мира со сборной Аргентины.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бока Хуниорс
|23
|48
|2
|Ривер Плейт
|23
|47
|3
|Велес Сарсфилд
|23
|39
|4
|Расинг Клуб
|23
|39
|5
|Аргентинос Хуниорс
|23
|39
|6
|Дефенса и Хустисия
|23
|36
|7
|Ланус
|23
|36
|8
|Сан Лоренцо
|23
|36
|9
|Росарио Сентраль
|23
|36
|10
|Ньюэллз Олд Бойз
|23
|35
|11
|Арсенал
|23
|34
|12
|Тальерес де Кордоба
|23
|34
|13
|Эстудиантес
|23
|30
|14
|Индепендьенте
|23
|29
|15
|Атлетико Тукуман
|23
|29
|16
|Унион Санта-Фе
|23
|27
|17
|Банфилд
|23
|26
|18
|К Кордоба Сантьяго
|23
|26
|19
|Химнасия Ла-Плата
|23
|23
|20
|Патронато Парана
|23
|23
|21
|Уракан
|23
|22
|22
|Альдосиви
|23
|22
|23
|Колон
|23
|18
|24
|Годой Крус
|23
|18