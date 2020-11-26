Шевченко попрощался с Диего Марадоной

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отреагировал на смерть легендарного Диего Марадоны, который умер накануне в возрасте 60 лет.

Культовый футболист скончался от остановки сердца. В Аргентине в связи с этим объявлен трёхдневный траур.

"Ты всегда дарил мне эмоции и улыбку. Ничто не отменяет того, что вы сделали для всех, кто любит футбол. Покойся с миром вечная легенда", - написал Шевченко в твиттере, прикрепив два совместных фото с Марадоной.

You have always given me emotions and smiles. Nothing will undo what you have done for all those who love football. Rest In Peace eternal legend.❤️ #Maradonahttps://t.co/wp3FoUVYZf pic.twitter.com/qvQv12qEcH — Andriy Shevchenko (@jksheva7) November 25, 2020

Марадона выигрывал трофеи с "Бока Хуниорс", "Барселоной" и "Наполи". В 1986 году он становился чемпионом мира со сборной Аргентины.

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