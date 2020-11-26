Шевченко попрощался с Диего Марадоной

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Шевченко попрощался с Диего Марадоной

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отреагировал на смерть легендарного Диего Марадоны, который умер накануне в возрасте 60 лет.

Культовый футболист скончался от остановки сердца. В Аргентине в связи с этим объявлен трёхдневный траур.

"Ты всегда дарил мне эмоции и улыбку. Ничто не отменяет того, что вы сделали для всех, кто любит футбол. Покойся с миром вечная легенда", - написал Шевченко в твиттере, прикрепив два совместных фото с Марадоной.

Марадона выигрывал трофеи с "Бока Хуниорс", "Барселоной" и "Наполи". В 1986 году он становился чемпионом мира со сборной Аргентины.

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