Шевченко посоветовал "Роме" приобрести хавбека сборной Украины

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Шевченко посоветовал "Роме" приобрести хавбека сборной Украины

Хавбек "Шахтера" Марлос может продолжить карьеру в "Роме".

Как сообщает Corriere dello Sport, римляне консультировались о возможной покупке игрока с наставником сборной Украины Андреем Шевченко, который положительно отозвался о футболисте.

Напомним, что "Рома" также интересуется форвардом "Милана" Сусо.

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