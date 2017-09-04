Шевченко: "Прекрасно понимаю, каким будет настроение у исландцев"

Теги украинаисландияандрей шевченко

Шевченко: "Прекрасно понимаю, каким будет настроение у исландцев"Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о настрое своей команды на матч отборочного матча ЧМ-2018 против Исландии.

Напомним, что встреча пройдет 5 сентября.

"Прекрасно понимаю, каким будет настроение у исландцев, какой будет поддержка их болельщиков в родных стенах. Мы убедились в этом на Евро-2016.

Еще и недавно Сигурдссон перешел в "Эвертон" за 45 миллионов фунтов. Это говорит о присутствии достаточного количества квалифицированных футболистов у Исландии.

Исландцы будут мотивированы, это будет решающий матч и для них, и для нас. Считаю, что судьба путевки на мировое первенство будет решаться в последних играх.

Надеюсь, Гармаш сможет сыграть в Исландии, но если у него не спадет температура, то будет неправильно заставлять парня лететь 6,5 часов на выездную игру. Надеемся, что он выздоровеет и поможет нам", – сказал Шевченко.

Читайте: Шевченко: "У Украины - более мастеровитые игроки, чем у Исландии"  | http://soccernews.ru

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