Шевченко принял решение по будущему Ракицкого в сборной Украины

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Шевченко принял решение по будущему Ракицкого в сборной Украины

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко принял решение по будущему защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого в национальной команде.

"Я для себя уже решение принял. Но чтобы не повторяться по десять раз, я оглашу его в марте", - сказал Шевченко.

Напомним, что 29-летний Ракицкий перешёл из "Шахтёра" в "Зенит" в минувшее трансферное окно за 10 миллионов евро.

В Украине осудили желание футболиста перебраться в российский клуб и начали призывать исключить его из национальной сборной.

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