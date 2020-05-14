Шевченко признался, что хотел бы однажды возглавить "Милан"

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что хотел бы однажды стать главным тренером "Милана".

"Я бы хотел, чтобы это произошло однажды. Я всегда храню это в своем сердце, я очень люблю фанатов. Это одна из моих целей. Но сейчас я думаю лишь о сборной Украины.

"Милану" нужно закончить сезон как можно лучше, отдать все силы на моле и показать уважение фанатам", - сказал тренер в прямом эфире инстаграма.

Шевченко играл за "Милан" с 1999 по 2006 гол, а также с 2008-го по 2009-й. В составе команды он стал обладателем "Золотого мяча".

Не пропустите: Медведев отреагировал на слухи о том, что "Милан" интересуется Дзюбой| http://soccernews.ru