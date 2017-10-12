Шевченко призвал дать Монтелле время на построение команды

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Шевченко призвал дать Монтелле время на построение команды

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о ситуации в "Милане", цвета которого он в своё время защищал, будучи футболистом.

"Они пытаются создать конкурентоспособную команду и радуют поклонников. Это строящаяся команда, её лидера ещё предстоит определить. Но тренеру нужно дать время" - цитирует Шевченко Football Italia.

Отметим, что по итогам 7 туров "Милан" занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 12 очков. В связи с этим, в прессе появились слухи о скорой отставке Винченцо Монтеллы.

Не пропустите: Шевченко: "Милан"? Мое будущее связано со сборной Украины". | http://soccernews.ru

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