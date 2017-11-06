Шевченко продлил контракт со сборной Украины

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Шевченко продлил контракт со сборной УкраиныГлавный тренер сборной Украины Андрей Шевченко продолжит работу на своем посту, информирует Football.ua.

По сведениям источника, 41-летний специалист продлил действующее соглашение с ФФУ до окончания отборочного турнира к Чемпионату Европы 2020-го года. Решение о пролонгации сотрудничества с Шевченко было принято единогласно.

Напомним, Месси представил форму сборной Аргентины для Чемпионата Мира. | soccernews.ru

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