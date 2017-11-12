Шевченко продлил контракт со сборной Украины с понижением зарплаты

Стали известны финансовые условия контракте главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

Как сообщает телеканал "Футбол", зарплата наставника украинцев снизится по сравнению с предыдущим соглашением.

Напомним, что под его руководством Украина не смогла пробиться на Чемпионат Мира-2018.

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