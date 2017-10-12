Шевченко продолжит работу со сборной Украины
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко продолжит работу со своей командой, информирует Футбол 24.
По сведениям источника, Федерация футбола Украины не планирует прекращать сотрудничество с 41-летним специалистом, с которым был подписан контракт по схеме "2+2". Поэтому тренерский штаб во главе с Шевченко будет готовить национальную команду к ноябрьским товарищеским матчам.
Напомним, Гамула высказался о невыходе сборной Украины на Чемпионат Мира. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|9
|20
|2
|Швеция
|9
|19
|3
|Нидерланды
|9
|16
|4
|Болгария
|9
|12
|5
|Беларусь
|9
|5
|6
|Люксембург
|9
|5
|Группа B
|М
|О
|1
|Португалия
|10
|27
|2
|Швейцария
|10
|27
|3
|Венгрия
|9
|10
|4
|Фарерские острова
|9
|9
|5
|Латвия
|9
|4
|6
|Андорра
|9
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|10
|30
|2
|Северная Ирландия
|10
|19
|3
|Чехия
|10
|15
|4
|Норвегия
|10
|13
|5
|Азербайджан
|10
|10
|6
|Сан-Марино
|10
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Сербия
|10
|21
|2
|Ирландия
|10
|19
|3
|Уэльс
|10
|17
|4
|Австрия
|10
|15
|5
|Грузия
|10
|5
|6
|Молдова
|10
|2
|Группа E
|М
|О
|1
|Польша
|10
|25
|2
|Дания
|10
|20
|3
|Черногория
|10
|16
|4
|Румыния
|10
|13
|5
|Армения
|10
|7
|6
|Казахстан
|10
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Англия
|10
|26
|2
|Словакия
|10
|18
|3
|Шотландия
|10
|18
|4
|Словения
|10
|15
|5
|Литва
|10
|6
|6
|Мальта
|10
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Испания
|10
|28
|2
|Италия
|10
|23
|3
|Албания
|10
|13
|4
|Израиль
|10
|12
|5
|Македония
|10
|11
|6
|Лихтенштейн
|10
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Бельгия
|9
|25
|2
|Греция
|10
|19
|3
|Босния и Герцеговина
|9
|14
|4
|Эстония
|9
|11
|5
|Кипр
|9
|10
|6
|Гибралтар
|10
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Исландия
|10
|22
|2
|Хорватия
|10
|20
|3
|Украина
|10
|17
|4
|Турция
|10
|15
|5
|Финляндия
|10
|9
|6
|Косово
|10
|1