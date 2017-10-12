Шевченко продолжит работу со сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко продолжит работу со своей командой, информирует Футбол 24.

По сведениям источника, Федерация футбола Украины не планирует прекращать сотрудничество с 41-летним специалистом, с которым был подписан контракт по схеме "2+2". Поэтому тренерский штаб во главе с Шевченко будет готовить национальную команду к ноябрьским товарищеским матчам.

Напомним, Гамула высказался о невыходе сборной Украины на Чемпионат Мира. | soccernews.ru