Шевченко прокомментировал исторический успех сборной Украины

Фото: инстаграм Андрея Шевченко/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу своей команды над Швецией (2:1) в матче 1/8 финала Евро-2020. Украинцы впервые в своей истории вышли в четвертьфинал чемпионата Европы.

"Два соперника играли очень хорошо. Интересный футбол. Никто не хотел проигрывать, поэтому дотянули до такой драмы.

Благодарен всем, кто пришел нас поддержать. Приехала моя семья, дети. Я очень хотел добиться этого результата. Благодарю свою команду за те силы, что они потратили. За тот героизм, что они продемонстрировали. Спасибо нашему президенту. Он позвонил и поддержал команду. Мы знаем, что за нас болеют. Команда заслужила своей игрой и отдачей любовь Украины", - приводит слова Шевченко "Великий футбол".

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