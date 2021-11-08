Шевченко прокомментировал назначение на пост главного тренера "Дженоа"

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Шевченко прокомментировал назначение на пост главного тренера "Дженоа"

Фото инстаграм Андрея Шевченко

Новый наставник "Дженоа" Андрей Шевченко высказался о своём трудоустройстве в клубе Серии А.

Генуэзцы в воскресенье объявили о заключении с тренером контракта до 2024 года.

"Начинаем новое приключение, чтобы вернуть "Дженоа" её великую историю", - написал украинский специалист в твиттере.

Шевченко сменил в "Дженоа" Давиде Баллардини. Команда занимает 17-е место в Серии А после 12 туров.

Не пропустите: Сёмин обратился к Шевченко, который возглавил "Дженоа". | http://soccernews.ru
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