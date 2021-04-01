Шевченко прокомментировал ничью со сборной Казахстана
Фото: твиттер "Чемпионата" / Автор неизвестен
Наставник сборной Украины Андрей Шевченко высказался о результате матча 3-го тура квалификации ЧМ-2022 против Казахстана.
"Жёлто-синие" снова не сумели победить. Для них это третья подряд ничья в отборе к мундиалю.
"Думаю, когда создают столько моментов, а потом их транжирят... К сожалению, так случается, когда команда, играющая против нас, создаёт один момент - и забивает. И мы продолжаем не реализовывать моменты, которые были. Концовка не понравилась. У нас должна быть организация, а у нас футболисты потеряли свои позиции. Поэтому результат негативный. Беру всю ответственность на себя. Предупредил их в перерыве: "Ребят, не транжирьте моменты". Такие моменты транжирить нельзя. Мы должны закрывать матчи. Жаль, что я оказался прав.
Я не замечал усталости. Да, были игроки, которые немного подсели. Мы делали замены. Мы давали возможность всем играть сегодня. В трёх матчах была ротация, не вижу проблем в усталости. Вижу проблемы в концентрации, нереализации моментов. Думаю, это очень серьёзный звоночек. Мы должны вернуться назад, откуда начинали. Мы должны стать командой, потому что всё-таки такие тревожные моменты - там ошибку допустили, здесь пропустили момент, нас наказали. Мы должны были закрывать игру ещё в первом тайме", - сказал Шевченко.
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