Шевченко прокомментировал победу над Косово

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался после победы над Косово в матче квалификации ЧМ-2018.

"Тяжёлый матч, погодные условия были ужасные. Местами мяч вообще не катился, вы даже не понимаете, насколько сложной была ситуация. Косово отдало все последние силы, которые у них были. Старались, боролись, очень грамотно сыграли. Сказал ребятам, чтобы действовали по ситуации. Если есть возможность играть - играйте, если нет - боритесь. Теперь нам нужно обыгрывать Хорватию. Для нас это будет очередной финал" - сказал Шевченко.

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