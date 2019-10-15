Шевченко прокомментировал победу сборной Украины

Теги андрей шевченкоукраина

Шевченко прокомментировал победу сборной Украины

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко высказался о победном матче с Португалией (2:1) в рамках отбора Евро-2020. Об этом сообщает Tribuna.

"Во-первых я сдержал обещание. Поздравляю всю Украину. Пообещал, что команда квалификацию пройдёт и поедем на Евро. Очень благодарен команде. Сегодня на поле было 11 львов, которые бились до конца.  Было нелегко.

В первом тайме была очень уверенная игра в обороне. Мы хорошо перемещались, играли компактно.

Во втором тайме мы знали, что играем против сильной команды. Португальцы прибавили очень сильно", - сказал Шевченко.

Сборная Украины с 19 баллами возглавила группу B и досрочно вышла на Евро-2020.  У Португалии 11 очков и 2 позиция.

А еще: Зинченко в интервью своей девушке: "Сегодня всю ночь буду заниматься любовью"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Кавани может вернуться в Италию

Кавани может вернуться в Италию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 10 30
2 Десна Чернигов Десна Чернигов 10 20
3 Динамо Киев Динамо Киев 10 20
4 Александрия Александрия 10 19
5 Заря Луганск Заря Луганск 10 16
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 10 14
7 Dnipro-1 Dnipro-1 10 11
8 Мариуполь Мариуполь 10 10
9 Карпаты Львов Карпаты Львов 10 8
10 Ворскла Ворскла 10 8
11 Львов Львов 10 7
12 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 10 5
Полная таблица

топ-5 тегов