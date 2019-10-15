Шевченко прокомментировал победу сборной Украины
Наставник сборной Украины Андрей Шевченко высказался о победном матче с Португалией (2:1) в рамках отбора Евро-2020. Об этом сообщает Tribuna.
"Во-первых я сдержал обещание. Поздравляю всю Украину. Пообещал, что команда квалификацию пройдёт и поедем на Евро. Очень благодарен команде. Сегодня на поле было 11 львов, которые бились до конца. Было нелегко.
В первом тайме была очень уверенная игра в обороне. Мы хорошо перемещались, играли компактно.
Во втором тайме мы знали, что играем против сильной команды. Португальцы прибавили очень сильно", - сказал Шевченко.
Сборная Украины с 19 баллами возглавила группу B и досрочно вышла на Евро-2020. У Португалии 11 очков и 2 позиция.
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