Шевченко прокомментировал победу сборной Украины над Северной Ирландией

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Шевченко прокомментировал победу сборной Украины над Северной Ирландией

Фото инстаграм Андрея Шевченко

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко подвёл итоги товарищеского матча против Северной Ирландии.

Напомним, что "жёлто-синие" минимально выиграли благодаря голу Александра Зубкова.

"Я акцент делал на том, что результат всё равно очень важен, даже если это товарищеские матчи. Думаю, ребята прониклись этим. Было стремление, желание победить. Опять не реализовали много моментов - думаю, надо продолжать над этим работать. Во втором тайме команда немного подустала. Было видно, думаю, брак был связан ещё с этим. В целом провели неплохую игру.

Готовились к этому сопернику, потому что понимали насколько эта команда играет вертикально. Очень было важно держать линию четырёх защитников, быть постоянно готовыми, чтобы они в любой момент могли защищаться", - цитирует Шевченко "Мета Спорт".

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