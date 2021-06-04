Шевченко прокомментировал победу сборной Украины над Северной Ирландией
Фото инстаграм Андрея Шевченко
Наставник сборной Украины Андрей Шевченко подвёл итоги товарищеского матча против Северной Ирландии.
Напомним, что "жёлто-синие" минимально выиграли благодаря голу Александра Зубкова.
"Я акцент делал на том, что результат всё равно очень важен, даже если это товарищеские матчи. Думаю, ребята прониклись этим. Было стремление, желание победить. Опять не реализовали много моментов - думаю, надо продолжать над этим работать. Во втором тайме команда немного подустала. Было видно, думаю, брак был связан ещё с этим. В целом провели неплохую игру.
Готовились к этому сопернику, потому что понимали насколько эта команда играет вертикально. Очень было важно держать линию четырёх защитников, быть постоянно готовыми, чтобы они в любой момент могли защищаться", - цитирует Шевченко "Мета Спорт".
Не пропустите: Сборная Украины назвала заявку на Евро-2020. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Игроки сборной Бразилии хотели бойкотировать Кубок Америки: названа причина
-
Квалификация ЧМ-2022: гол Месси не помог Аргентине победить Чили и другие результаты
-
Главные новости дня: 3 июня
-
Определились финалисты молодежного чемпионата Европы
-
Два представителя РПЛ попали в топ-10 игроков, способных удивить на Евро, по версии PianetaFanta
Лента новостей
-
Мутко поделился мнением о гегемонии "Зенита" в РПЛ
-
Месси прокомментировал ничью со сборной Чили в квалификации ЧМ-2022
-
"Сахар и водка": Пятов рассказал о своей первой зарплате
-
Ибрагимович высказался о возможном переходе Жиру в "Милан"
-
Анчелотти сократил отпуск для игроков "Реала"
-
1
Зарема - о Черчесове в "Спартаке": "Только через мой труп"
-
СМИ: "Ростов" арендовал защитника "Зенита"
-
Профсоюз немецких футболистов назвал лучшего игрока сезона в Бундеслиге
-
В Аргентине открыли пятиметровый памятник Марадоне
-
Шевченко прокомментировал победу сборной Украины над Северной Ирландией
-
"Локомотив" не стал продлевать контракт со скандальным начальником команды
-
Тренер "Ахмата" Талалаев сравнил Джикию и Семёнова
-
Бакайоко может стать одноклубником Кокорина
-
Игроки сборной Бразилии хотели бойкотировать Кубок Америки: названа причина
-
Зарема завела собственный телеграм-канал
-
Кейн: "Буду считать провалом завершение карьеры без трофея со сборной Англии"
-
Агент Клаудиньо опроверг переговоры с "Зенитом"
-
"Арсенал" объявил об уходе четырёх игроков
-
"Спартак" отреагировал на штрафные санкции за твит про ЦСКА
-
"Атлетико" договорился с Симеоне о новом контракте
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13