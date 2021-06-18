Шевченко прокомментировал победу Украины над Северной Македонией

Фото инстаграм Андрея Шевченко

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко подвёл итоги матча 2-го тура группового этапа Евро-2020 против Северной Македонии.

Напомним, что "жёлто-синие" победили со счётом 2:1 и сохраняют шансы на выход в плей-офф со второго или третьего места.

"В первую очередь хочу поздравить болельщиков с первой победой на этом турнире. Спасибо за поддержку и всем, кто приехал на стадион и кто болел в Киеве. В раздевалку нам ещё позвонил президент Владимир Зеленский - поздравил команду с победой. Очень приятно, что вся Украина болеет за нас.

Такая эмоциональная игра получилась. Хотелось, чтобы она быстрее закончилась. В принципе команда провела два хороших тайма, где-то была нервозность, у нас было достаточно моментов, чтобы закрыть игру. Когда не забиваем моменты, пенальти... Ребята где-то потеряли уверенность, но довели матч до конца очень уверенно", - цитирует Шевченко "Мета Спорт".

В 3-м туре Евро Украина сыграет с Австрией. Матч состоится 21 июня в 19:00 мск.

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