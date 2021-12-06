Шевченко прокомментировал поражение "Дженоа" от "Ювентуса"

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Шевченко прокомментировал поражение "Дженоа" от "Ювентуса"

Фото твиттер "Дженоа"

Наставник "Дженоа" Андрей Шевченко подвёл итоги игры 16-го тура Серии А против "Ювентуса".

"Честно говоря, на матч было тяжело набрать игроков даже для стартового состава. Несмотря на это, мы оставались в игре до 80-й минуты. Команда выполнила очень большой объём работы, приходилось менять позиции, давать новые роли футболистам. Да, мы не создавали моменты, но у нас было несколько подходов, особенно во втором тайме, когда некоторые эпизоды можно было использовать лучше.

Сейчас дефицит игроков создаёт для нас огромные проблемы, поэтому надеемся вернуть их и улучшить качество игры. Ещё до этих травм мы знали, что будет отрезок из тяжёлых матчей, но мы должны верить, быть сплочёнными и помогать друг другу двигаться вперёд", - цитирует Шевченко Football Italia.

После назначения украинца "Дженоа" проиграла три из четырёх матчей в Серии А, не забив при этом ни одного гола.

Не пропустите: Аллегри и Мората поругались во время матча "Ювентус" - "Дженоа". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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