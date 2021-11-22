Шевченко прокомментировал поражение от "Ромы" в дебютном матче во главе "Дженоа"

Фото твиттер "Дженоа"

Наставник "Дженоа" Андрей Шевченко подвёл итоги игры 13-го тура Серии А против "Ромы".

"Грифоны" в дебютном матче украинца на посту главного тренера уступили со счётом 0:2.

"Я знал, что поединок будет очень трудным. Сказалась нехватка многих игроков и неполная готовность группы футболистов после международной паузы. Ребята отдали всё, но в последние 10 минут у них попросту закончились силы. В матче с "Ромой" я видел сплочённость и единство, игроки держали соперника в напряжении и боролись за каждый мяч. Чего нам не хватало, так это умения контролировать игру.

Это только начало, нам нужно многое улучшить, и мы это понимаем. Хочу поблагодарить болельщиков "Дженоа" за то, что они оказали нам такую поддержку, мотивируя идти вперёд", - цитирует Шевченко Football Italia.

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