Шевченко прокомментировал поражение Украины от Нидерландов
Фото инстаграм Украинской ассоциации футбола
Наставник сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями после матча 1-го тура группового этапа Евро-2020 против Нидерландов.
Напомним, что "жёлто-синие" уступили со счётом 2:3, хотя изначально им удалось отыграться после 0:2.
"Игра была очень быстрая, интересная, со множеством моментов у обеих команд. Хочу поблагодарить своих футболистов за игру, которую они показали, когда проигрывали 2:0 - мы могли проиграть уже тогда. Мы нашли в себе силы переломить ход игры, перейти в атаку. Поменяли схему, добились нужного баланса. Команда очень хорошо себя показала", - цитирует Шевченко официальный сайт УЕФА.
Во 2-м туре Евро украинцы сыграют с Северной Македонией.
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