Шевченко прокомментировал привлечение Воронина к работе со сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о назначении Андрея Воронина на должность скаута национальной команды.

"Воронин хорошо знает немецкий футбол, в котором в настоящий момент выступают сразу три игрока сборной. Кроме того, он сможет просматривать исполнителей, выступающих в других европейских чемпионатах. Богатый футбольный опыт Андрея нам, безусловно, поможет", - цитирует Шевченко Команда №1.

Напомним, Васильков рассказал о роли Воронина в тренерском штабе сборной Украины. | soccernews.ru