Шевченко прокомментировал провал сборной Украины в матче с Саудовской Аравией

Теги саудовская аравияукраинаандрей шевченко

Шевченко прокомментировал провал сборной Украины в матче с Саудовской Аравией

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что его не устроили действия команды в товарищеском матче с Саудовской Аравией (1:1).

"У нас было достаточно шансов, чтобы выиграть этот матч. Но в том, что касается контроля игры, контроля мяча, я не очень доволен действиями подопечных.

Пропустили со стандарта потому, что не очень хорошо контролировали игру. Хотя я делал акцент именно на том, что мы должны были действовать очень аккуратно, не терять своих игроков. Будем разбираться", - сказал Шевченко.

Не пропустите видео обзор матча Украина - Саудовская Аравия - 1:1 | http://soccernews.ru

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