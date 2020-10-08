Шевченко прокомментировал разгромное поражение Украины от сборной Франции

Теги андрей шевченкоукраинафранция

Шевченко прокомментировал разгромное поражение Украины от сборной Франции

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко высказался о поражении от сборной Франции со счетом 1:7.

"У нас сейчас много проблемных позиций. Мы не знаем, какое количество футболистов у нас будет, кого мы сможем довызвать, кого - не сможем. Трудное положение, однако мы должны из него выходить. Мы вызывали практически молодежную сборную.

Нас ожидают игры против Германии и Испании. Игроки "Шахтера" пройдут тестирование на коронавирус 8 октября. Тогда и будет ясно, какая ситуация.

Футболисты отнеслись к игре со всей серьезностью. То, что произошло сегодня - стечение обстоятельств, которые есть. Сборная Франции - чемпионы мира, одна из лучших команд. Мы не смогли выставить наш лучший состав, чтобы хотя бы попытаться конкурировать с ними.

Я должен планировать следующие две игры с теми футболистами, которые у нас есть. Пока у нас только один голкипер и мы не знаем, сможем мы кого-нибудь довызвать или нет. Поэтому мы будем работать с тем составом, который есть. Это 18 человек и один вратарь", - заявил Шевченко.

Читайте также: Сборная Франции уничтожила Украину в товарищеском матче. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 7 октября

Главные новости дня: 7 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов