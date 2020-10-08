Шевченко прокомментировал разгромное поражение Украины от сборной Франции

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко высказался о поражении от сборной Франции со счетом 1:7.

"У нас сейчас много проблемных позиций. Мы не знаем, какое количество футболистов у нас будет, кого мы сможем довызвать, кого - не сможем. Трудное положение, однако мы должны из него выходить. Мы вызывали практически молодежную сборную.

Нас ожидают игры против Германии и Испании. Игроки "Шахтера" пройдут тестирование на коронавирус 8 октября. Тогда и будет ясно, какая ситуация.

Футболисты отнеслись к игре со всей серьезностью. То, что произошло сегодня - стечение обстоятельств, которые есть. Сборная Франции - чемпионы мира, одна из лучших команд. Мы не смогли выставить наш лучший состав, чтобы хотя бы попытаться конкурировать с ними.

Я должен планировать следующие две игры с теми футболистами, которые у нас есть. Пока у нас только один голкипер и мы не знаем, сможем мы кого-нибудь довызвать или нет. Поэтому мы будем работать с тем составом, который есть. Это 18 человек и один вратарь", - заявил Шевченко.

Читайте также: Сборная Франции уничтожила Украину в товарищеском матче. | http://soccernews.ru