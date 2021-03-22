Шевченко прокомментировал решение CAS отклонить апелляцию Украины на техническое поражение
Фото: твиттер "Чемпионата"/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о решении спортивного суда (CAS) отклонить апелляцию команды на техническое поражение в матче Лиги наций со Швейцарией.
"Что касается решения CAS, однозначно, я расстроен. Команда заслужила остаться в высшем дивизионе. Мы выиграли две игры, достаточно хорошо сыграли, обыграли швейцарцев. Нам не дали возможности сыграть с ними еще одну игру", - сказал Шевченко в эфире программы "Великий футбол".
Матч Швейцария - Украина должен был состояться в октябре 2020 года, но был отменен из-за вспышки коронавируса в составе гостей. Украинцы настаивали на проведении матча, так как располагали необходимым минимумом в 13 здоровых футболистов, но им было отказано. Из-за поражения Украина вылетела в дивизион В Лиги наций.
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|6
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|Группа 2
|М
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|Беларусь
|6
|14
|2
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|Молдова
|6
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|Косово
|6
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|9
|3
|Фарерские острова
|6
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|4
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|6
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|15
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|Армения
|6
|10
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|6
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|Лихтенштейн
|6
|4