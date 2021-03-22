Шевченко прокомментировал решение CAS отклонить апелляцию Украины на техническое поражение

Фото: твиттер "Чемпионата"/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о решении спортивного суда (CAS) отклонить апелляцию команды на техническое поражение в матче Лиги наций со Швейцарией.

"Что касается решения CAS, однозначно, я расстроен. Команда заслужила остаться в высшем дивизионе. Мы выиграли две игры, достаточно хорошо сыграли, обыграли швейцарцев. Нам не дали возможности сыграть с ними еще одну игру", - сказал Шевченко в эфире программы "Великий футбол".

Матч Швейцария - Украина должен был состояться в октябре 2020 года, но был отменен из-за вспышки коронавируса в составе гостей. Украинцы настаивали на проведении матча, так как располагали необходимым минимумом в 13 здоровых футболистов, но им было отказано. Из-за поражения Украина вылетела в дивизион В Лиги наций.

Не пропустите: Игрок "Шахтёра" прятался в туалете от Каштру и Срны. | http://soccernews.ru