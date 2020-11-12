Шевченко прокомментировал результативную ошибку Лунина в матче Польша - Украина
Наставник сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о своём отношении к ошибке вратаря Андрея Лунина в товарищеском матче с Польшей (0:2).
Напомним, что голкипер мадридского "Реала" в конце первого тайма неосмотрительно сыграл за пределами штрафной площади, чем помог сопернику открыть счёт голом в пустые ворота.
"Все ошибаются, это нормально. Нам было тяжело играть на этом поле, тяжело контролировать мяч. Наверно, поэтому Лунин и ошибся. Почему играл Лунин? Это молодой, перспективный вратарь, который играет в очень хорошей команде. Ему не хватает игровой практики, и для того и есть товарищеские матчи, чтобы её получать. За исключением этой ошибки, он сыграл хорошую игру. На перспективы Лунина в сборной эта ошибка не повлияет. Все ошибаются, не вижу в этом проблемы. Если обращать внимание только на ошибки, то работа с футболистами не имеет перспектив", - сказал Шевченко.
21-летний Лунин не выходил на поле с июля, а за "Реал" в официальных матчах он пока даже не дебютировал.
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