Шевченко прокомментировал слухи о конфликте в сборной Украины
Фото: инстаграм Андрея Шевченко/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко опроверг информацию о том, что между игроками национальной команды Андреем Ярмоленко и Марлосом произошел конфликт после матча чемпионата Европы с Нидерландами (0:1).
"Это такие слухи, которые не имеют под собой никакой почвы. У нас отличная футбольная атмосфера. У нас секретов нет. О том, что вышла какая-то информация — даже смешно комментировать. В сборной царит понимание, хорошая атмосфера. Ребята все отдадут и все сделают для того, чтобы добиться необходимого результата", — сказал Шевченко в эфире программы "Великий футбол".
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