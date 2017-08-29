Шевченко прокомментировал трансфер Ярмоленко в "Боруссию"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не оставил без внимания трансфер Андрея Ярмоленко в "Боруссию".

"Я поздравляю Андрея и желаю ему успехов в новом клубе. Это серьезный шаг в его карьере, новый уровень. Думаю, у него все получится.

Считаю, что это большой плюс для всего украинского футбола. Для него самого, для сборной Украины и для молодых игроков "Динамо", у которых теперь будет больше шансов себя проявить", – сказал Шевченко.

Напомним, что трансфер Ярмоленко стал рекордным для "Динамо".

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