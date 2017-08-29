Шевченко прокомментировал трансфер Ярмоленко в "Боруссию"
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не оставил без внимания трансфер Андрея Ярмоленко в "Боруссию".
"Я поздравляю Андрея и желаю ему успехов в новом клубе. Это серьезный шаг в его карьере, новый уровень. Думаю, у него все получится.
Считаю, что это большой плюс для всего украинского футбола. Для него самого, для сборной Украины и для молодых игроков "Динамо", у которых теперь будет больше шансов себя проявить", – сказал Шевченко.
Напомним, что трансфер Ярмоленко стал рекордным для "Динамо".
Читайте: Ярмоленко прокомментировал свой переход в дортмундскую "Боруссию" | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|2
|6
|2
|Бавария Мюнхен
|2
|6
|3
|Гамбург
|2
|6
|4
|Ганновер 96
|2
|6
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|2
|4
|6
|Хоффенхайм
|2
|4
|7
|РБ Лейпциг
|2
|3
|8
|Шальке
|2
|3
|9
|Герта
|2
|3
|10
|Штутгарт
|2
|3
|11
|Вольфсбург
|2
|3
|12
|Аугсбург
|2
|1
|13
|Айнтрахт Франкфурт
|2
|1
|14
|Байер Леверкузен
|2
|1
|15
|Фрайбург
|2
|1
|16
|Майнц 05
|2
|0
|17
|Кельн
|2
|0
|18
|Вердер Бремен
|2
|0