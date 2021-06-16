Шевченко прокомментировал травму Зубкова

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Шевченко прокомментировал травму ЗубковаФото: инстаграм сборной Украины/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о состоянии полузащитников Александра Зубкова и Виктора Цыганкова перед матчем второго тура чемпионата Европы с Северной Македонией.

"Будут ли готовы сыграть Зубков и Цыганков? По Зубкову — однозначно нет. Он сделал МРТ. Врачи посмотрели, у него есть отёк. Сколько времени будет занимать его восстановление? Будем пытаться восстановить его побыстрее. Форсировать и называть какие-то определённые даты нет смысла. На данный момент парень проходит реабилитацию, восстанавливается. Как только он будет готов, мы сообщим.

Что касается Виктора Цыганкова, то он тренируется с командой уже несколько дней. Он выглядит неплохо, его ничего не беспокоит. Надеюсь, на тренировке всё сложится хорошо, и он будет готовиться к матчу с Северной Македонией. Такой игрок, как Виктор, это однозначное усиление для команды. Посмотрим его состояние: выйдет ли он в стартовом составе или на замену. Это будем решать прямо перед игрой. Но он усилит нас однозначно", — сказал Шевченко в эфире программы "Великий футбол".

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