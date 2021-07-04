Шевченко прокомментировал вылет сборной Украины с Евро-2020
Фото: твиттер УЕФА
Наставник сборной Украины Андрей Шевченко высказался о вылете с Евро-2020.
Напомним, что в 1/4 финала Украина разгромно проиграла Англии (0:4).
"У нас на данный момент нет таких крепких защитников, которые могли бы противостоять англичанам, особенно в верховой борьбе. Пока у нас не будет сильного чемпионата, мы все реже будем попадать в такие стадии турниров. Для того чтобы конкурировать с такими футболистами, нужно иметь игроков хотя бы из пяти топ-чемпионатов.
Я очень доволен тем, как команда выступила. Я поблагодарил ребят за самоотдачу, за то, что они пытались играть в футбол", - приводит слова Шевченко "Матч ТВ".
Читайте также: Шевченко назвал причину разгромного поражение Украины в матче с Англией. | http://soccernews.ru
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