Шевченко прокомментировал вылет сборной Украины с Евро-2020

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Шевченко прокомментировал вылет сборной Украины с Евро-2020 Фото: твиттер УЕФА

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко высказался о вылете с Евро-2020.

Напомним, что в 1/4 финала Украина разгромно проиграла Англии (0:4).

"У нас на данный момент нет таких крепких защитников, которые могли бы противостоять англичанам, особенно в верховой борьбе. Пока у нас не будет сильного чемпионата, мы все реже будем попадать в такие стадии турниров. Для того чтобы конкурировать с такими футболистами, нужно иметь игроков хотя бы из пяти топ-чемпионатов.

Я очень доволен тем, как команда выступила. Я поблагодарил ребят за самоотдачу, за то, что они пытались играть в футбол", - приводит слова Шевченко "Матч ТВ".

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