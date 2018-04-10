Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко проведёт жеребьёвку полуфиналов Лиги Чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

Шевченко, который является послом финала турнира, определит пары полуфиналистов ЛЧ 13 апреля в Цюрихе в штаб-квартире УЕФА.

Напомним, что первые матчи 1/2 финала Лиги Чемпионов пройдут 24 и 25 апреля, а ответные - 1 и 2 мая. Финал состоится в Киеве 26 мая.

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