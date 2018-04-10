Шевченко проведёт жеребьёвку полуфиналов Лиги Чемпионов

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Шевченко проведёт жеребьёвку полуфиналов Лиги Чемпионов

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко проведёт жеребьёвку полуфиналов Лиги Чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

Шевченко, который является послом финала турнира, определит пары полуфиналистов ЛЧ 13 апреля в Цюрихе в штаб-квартире УЕФА.

Напомним, что первые матчи 1/2 финала Лиги Чемпионов пройдут 24 и 25 апреля, а ответные - 1 и 2 мая. Финал состоится в Киеве 26 мая. 

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