Шевченко провел первую тренировку в "Дженоа" (фото)

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Шевченко провел первую тренировку в "Дженоа" (фото)

Фото: твиттер "Дженоа"/Автор неизвестен

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко провел первое тренировочное занятие в качестве наставника итальянского клуба, сообщается в официальном твиттере "грифонов".

"Первая тренировка Шевченко!" — говорится в сообщении.

45-летний Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября 2021 года, подписав контракт на три года. 

После 12 туров "Дженоа", набрав девять очков, занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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