Шевченко пытается убедить Миранчука перейти в "Дженоа"

Фото: инстаграм Миранчука/Автор неизвестен

Российский хавбек "Аталанты" Алексей Миранчук может стать футболистом "Дженоа", главным тренером которого является Андрей Шевченко.

Как сообщает журналист Николо Скира, именно украинский специалист сделал россиянина главной трансферной целью и хочет уговорить игрока перейти в стан генуэзского клуба.

Отмечается, что трансфер может произойти в ближайшие несколько дней.

В нынешнем сезоне Миранчук сыграл 10 матчей в Серии А, в которых забил 1 мяч.

Также не пропустите: Лука Тони высказался о возможно трансфере Икарди в "Ювентус". | http://soccernews.ru