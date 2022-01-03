Шевченко пытается убедить Миранчука перейти в "Дженоа"

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Шевченко пытается убедить Миранчука перейти в "Дженоа"Фото: инстаграм Миранчука/Автор неизвестен

Российский хавбек "Аталанты" Алексей Миранчук может стать футболистом "Дженоа", главным тренером которого является Андрей Шевченко.

Как сообщает журналист Николо Скира, именно украинский специалист сделал россиянина главной трансферной целью и хочет уговорить игрока перейти в стан генуэзского клуба.

Отмечается, что трансфер может произойти в ближайшие несколько дней.

В нынешнем сезоне Миранчук сыграл 10 матчей в Серии А, в которых забил 1 мяч.

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