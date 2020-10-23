Шевченко раскритиковал идею создания европейской Премьер-лиги

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Шевченко раскритиковал идею создания европейской Премьер-лиги

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко подверг критике идею создания европейской Премьер-лиги.

"Это несет большую угрозу футболу, к которому мы привыкли. Страны вроде Украины пострадают и еще больше отдалятся от процветающей элиты. Концепция изменений должна предусматривать развитие футбола на всех уровнях", - написал Шевченко в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что для создания турнира необходимо 6 миллиардов долларов.

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