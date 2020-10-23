Шевченко раскритиковал идею создания европейской Премьер-лиги
Наставник сборной Украины Андрей Шевченко подверг критике идею создания европейской Премьер-лиги.
"Это несет большую угрозу футболу, к которому мы привыкли. Страны вроде Украины пострадают и еще больше отдалятся от процветающей элиты. Концепция изменений должна предусматривать развитие футбола на всех уровнях", - написал Шевченко в своем твиттере.
Ранее сообщалось, что для создания турнира необходимо 6 миллиардов долларов.
Читайте также: УЕФА о создании европейской Премьер-лиги: "Лига Чемпионов - лучший турнир в мире". | http://soccernews.ru
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|Колос Ковалёвка
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|Dnipro-1
|21
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|9
|Львов
|22
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|10
|Ворскла
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|Олимпик Донецк
|22
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