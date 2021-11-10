Шевченко рассказал, кто выиграет "Золотой мяч"

Теги дженоаандрей шевченкожоржиньолионель мессизолотой мяч

Шевченко рассказал, кто выиграет "Золотой мяч" Фото инстаграм Андрея Шевченко

Новый наставник "Дженоа" Андрей Шевченко ответил на вопрос о том, кому достанется "Золотой мяч".

"Я думаю, Жоржиньо или Месси", - заявил Шевченко.

Также украинский специалист высказался о предстоящем дебютном матче против "Ромы" Жозе Моуринью.

"Я очень уважаю Жозе Моуринью. Его приезд многое дал итальянскому футболу. Я знаю, что мы должны сыграть матч против "Ромы", я его очень уважаю. Важен ментальный аспект - мы должны больше верить в себя", - приводит слова Шевченко Tribuna.com.

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