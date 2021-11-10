Шевченко рассказал, кто выиграет "Золотой мяч"
Фото инстаграм Андрея Шевченко
Новый наставник "Дженоа" Андрей Шевченко ответил на вопрос о том, кому достанется "Золотой мяч".
"Я думаю, Жоржиньо или Месси", - заявил Шевченко.
Также украинский специалист высказался о предстоящем дебютном матче против "Ромы" Жозе Моуринью.
"Я очень уважаю Жозе Моуринью. Его приезд многое дал итальянскому футболу. Я знаю, что мы должны сыграть матч против "Ромы", я его очень уважаю. Важен ментальный аспект - мы должны больше верить в себя", - приводит слова Шевченко Tribuna.com.
Читайте также: Шевченко провел первую тренировку в "Дженоа". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Барселона" приняла решение по возможному возвращению Дани Алвеса
-
РФС не отменит красную карточку Клаудиньо
-
"Краснодар" раздумывает над увольнением Гончаренко и рассматривает трех тренеров ему на замену
-
Шевченко рассказал, кто выиграет "Золотой мяч"
-
Хави назвал "Барселоне" приоритетную кандидатуру на усиление атаки
-
Юношеская сборная России одолела Грецию в отборе Евро U-19
-
Два клуба АПЛ опережают "Баварию" и "Реал" в борьбе за Захаряна и Тюкавина
-
Яя Туре в Грозном не разрешили обнять девушку для фото
-
"Бенфика" не интересуется Умтити, а сам футболист не хочет в Португалию
-
"Ливерпуль" летом покинет спортивный директор
-
"Динамо" может подписать аргентинского вингера "Боки Хуниорс"
-
Кьеллини высказался о Суперлиге
-
Почеттино высказался о Лиге 1
-
У игрока 1хСтавка сыграл суперэкспресс с выигрышем в 12 миллионов рублей
-
Карпин поделился мнением о сборной Кипра
-
Карпин высказался об отсутствии Дзюбы в сборной России
-
Ребров высказался о Максименко
-
"Барселона" представила тренерский штаб Хави
-
"Фиорентина" может подписать одного из форвардов "Реала" в случае ухода Влаховича зимой
-
Карвахаль рассказал о требованиях к себе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17