Шевченко рассказал о переживаниях после поражения в финале Лиги Чемпионов в 2005 году
Фото твиттер "Чемпионата" / Автор неизвестен
Бывший нападающий "Милана", а ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился воспоминаниями о периоде после финала Лиги Чемпионов сезона 2004/05.
Напомним, что тогда "россонери" упустили преимущество в три гола над "Ливерпулем" и проиграли в серии пенальти.
"В следующие три месяца я просыпался по ночам с криком. Иногда я всё ещё думаю об этом. Многие из моих партнёров по команде никогда больше не хотели смотреть тот матч, а я знаю его наизусть. "Ливерпуль" имел один шанс из 100, и они не сдались, надо отдать им должное", - цитирует Шевченко Football Italia.
Кстати, именно украинский форвард не забил решающий пенальти в послематчевой серии.
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