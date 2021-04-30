Шевченко рассказал о переживаниях после поражения в финале Лиги Чемпионов в 2005 году

Теги украинаандрей шевченкомиланливерпуль

Шевченко рассказал о переживаниях после поражения в финале Лиги Чемпионов в 2005 году

Фото твиттер "Чемпионата" / Автор неизвестен

Бывший нападающий "Милана", а ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился воспоминаниями о периоде после финала Лиги Чемпионов сезона 2004/05.

Напомним, что тогда "россонери" упустили преимущество в три гола над "Ливерпулем" и проиграли в серии пенальти.

"В следующие три месяца я просыпался по ночам с криком. Иногда я всё ещё думаю об этом. Многие из моих партнёров по команде никогда больше не хотели смотреть тот матч, а я знаю его наизусть. "Ливерпуль" имел один шанс из 100, и они не сдались, надо отдать им должное", - цитирует Шевченко Football Italia.

Кстати, именно украинский форвард не забил решающий пенальти в послематчевой серии.

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