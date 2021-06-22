Шевченко рассказал о причинах поражения Украины от Австрии на Евро-2020

Теги чемпионат европыукраинаандрей шевченко

Шевченко рассказал о причинах поражения Украины от Австрии на Евро-2020Фото: инстаграм сборной Украины/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о поражении национальной команды от сборной Австрии (0:1) в решающем матче группового этапа Евро-2020.

"Матч был очень сложным. Команде было физически очень нелегко. Мы постоянно не успевали, нас не хватало. Футболисты отдали всех себя на футбольном поле. Было очень много не вынужденных ошибок. Ошибались очень часто, это говорит об усталости. Когда ты опаздываешь везде, не успеваешь, ошибаешься… Это приводит к ошибкам.

Игроки сделали всё, что смогли. Мы пытались усилить игру как-то, но это было практически невозможно сделать. Мы играли на том уровне, на котором нам сегодня позволяла физическая форма", — цитирует Шевченко "Обозреватель".

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