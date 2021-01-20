Шевченко рассказал о задачах сборной Украины на Евро-2020

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Шевченко рассказал о задачах сборной Украины на Евро-2020

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко назвал задачи команды на Евро-2020.

"Задача-минимум - выход из группы. У нас прекрасный молодой состав. Если мы хорошо подготовимся, футболисты будут в тонусе, без травм - это нам по силам. А дальше все будет зависеть от нашей подготовки", - заявил Шевченко.

Напомним, что Украина попала в одну группу с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

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