Шевченко рассказал о задачах сборной Украины на Евро-2020

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко назвал задачи команды на Евро-2020.

"Задача-минимум - выход из группы. У нас прекрасный молодой состав. Если мы хорошо подготовимся, футболисты будут в тонусе, без травм - это нам по силам. А дальше все будет зависеть от нашей подготовки", - заявил Шевченко.

Напомним, что Украина попала в одну группу с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

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