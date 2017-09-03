Шевченко: "Сборная Украины провела великолепный матч"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился эмоциями после матча квалификации ЧМ-2018 против национальной команды Турции.

"Наши футболисты были в лучших физических кондициях, чем турецкие. И сборная Украины провела великолепный матч. Тактика, которая была выбрана на игру, та организация, что требовалась от игроков - была выполнена. Какой бы ни была сборная Турции, но преклоняюсь перед Мирчей Луческой, это великий тренер, который сделал много для украинского футбола и для "Шахтёра". Ребята, прежде всего, хотели играть в футбол. Мы знали, что рано или поздно найдём пространство" - сказал Шевченко.

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