Шевченко считает, что "Золотой мяч" должен получить Роналду

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Шевченко считает, что "Золотой мяч" должен получить РоналдуНаставник сборной Украины Андрей Шевченко отметил, что приз лучшему игроку года по версии ФИФА должен достаться португальцу Криштиану Роналду.

"Если бы пришлось выбирать, я бы выбрал Криштиану Роналду, который выиграл Лигу чемпионов и забил два гола в финале. Месси – фантастический игрок, он провел отличный сезон.

Я рад за Неймара, потому что в последние пять лет было большое соперничество между Месси и Роналду, а теперь еще Неймар вступил в борьбу. Он забивает много голов и обладает прекрасными техническими навыками. Приятно наблюдать, как он играет.

Рекорд голов Роналду и Месси невероятен. Я не знаю никого, кто бы забил столько же, сколько эти двое. Они большие лидеры в своих командах и всегда хорошо себя показывают. Потрясающе наблюдать за их игрой.

Напомним, победитель в категории будет выбраны по итогам опроса главных тренеров и капитанов сборных, журналистов и болельщиков. Вручение приза состоится 23 октября на гала-вечере ФИФА в Лондоне", - сказал он. 

Читайте: Неймар получит солидный бонус за завоевание "Золотого мяча" | http://soccernews.ru

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