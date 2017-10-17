Шевченко считает, что "Золотой мяч" должен получить Роналду
Наставник сборной Украины Андрей Шевченко отметил, что приз лучшему игроку года по версии ФИФА должен достаться португальцу Криштиану Роналду.
"Если бы пришлось выбирать, я бы выбрал Криштиану Роналду, который выиграл Лигу чемпионов и забил два гола в финале. Месси – фантастический игрок, он провел отличный сезон.
Я рад за Неймара, потому что в последние пять лет было большое соперничество между Месси и Роналду, а теперь еще Неймар вступил в борьбу. Он забивает много голов и обладает прекрасными техническими навыками. Приятно наблюдать, как он играет.
Рекорд голов Роналду и Месси невероятен. Я не знаю никого, кто бы забил столько же, сколько эти двое. Они большие лидеры в своих командах и всегда хорошо себя показывают. Потрясающе наблюдать за их игрой.
Напомним, победитель в категории будет выбраны по итогам опроса главных тренеров и капитанов сборных, журналистов и болельщиков. Вручение приза состоится 23 октября на гала-вечере ФИФА в Лондоне", - сказал он.
Читайте: Неймар получит солидный бонус за завоевание "Золотого мяча" | http://soccernews.ru
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