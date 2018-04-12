Шевченко считает пенальти в ворота "Ювентуса" натянутым

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал назначение пенальти в матче "Реал" - "Ювентус".

"Очень спорный момент и очень обидная для итальянского клуба ситуация, учитывая то, что шло уже компенсированное время. Так вылететь из Лиги чемпионов… Для меня пенальти в ворота "Ювентуса" немного натянутый. Однако обсуждать работу арбитров я не хочу", - цитирует Шевченко украинская пресса.

Отметим, что Шевченко, выступавший за "Динамо" Киев, "Милан" и "Челси", неоднократно противостоял и "Ювентусу" (в Серии А и Лиге чемпионов), и "Реалу" (в Лиге Чемпионов). Именно в матче против "Ювентуса" в финале Лиги Чемпионов украинский форвард добился своей главной победы в карьере.

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