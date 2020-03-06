Шевченко сделал заявление о своём будущем в сборной Украины

Теги украинаандрей шевченко

Шевченко сделал заявление о своём будущем в сборной Украины

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко высказался о перспективах продолжить работу во главе национальной команды.

Напомним, что контракт 43-летнего специалиста с украинской ассоциацией футбола истекает летом этого года.

"Мы в процессе переговоров насчёт продления контракта. Но однозначно всё будет ясно уже перед Чемпионатом Европы. Процесс идёт, поэтому я и строю планы на будущее", - сказал Шевченко.

Обладатель "Золотого мяча"-2004 возглавляет украинскую сборную с 15 июля 2016 года. В 33 матчах под его руководством команда одержала 19 побед, 9 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

Не пропустите: Украинская Премьер-Лига возвращается к старому формату. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Роналдиньо освободили из-под ареста

Роналдиньо освободили из-под ареста

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 20 53
2 Заря Луганск Заря Луганск 21 43
3 Динамо Киев Динамо Киев 21 42
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 21 39
5 Александрия Александрия 20 34
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 20 22
9 Львов Львов 21 19
10 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 21 18
11 Ворскла Ворскла 21 17
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов