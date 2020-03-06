Шевченко сделал заявление о своём будущем в сборной Украины

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко высказался о перспективах продолжить работу во главе национальной команды.

Напомним, что контракт 43-летнего специалиста с украинской ассоциацией футбола истекает летом этого года.

"Мы в процессе переговоров насчёт продления контракта. Но однозначно всё будет ясно уже перед Чемпионатом Европы. Процесс идёт, поэтому я и строю планы на будущее", - сказал Шевченко.

Обладатель "Золотого мяча"-2004 возглавляет украинскую сборную с 15 июля 2016 года. В 33 матчах под его руководством команда одержала 19 побед, 9 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

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